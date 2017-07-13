Экс-омбудсмен Севастьянов задержан в Челябинске за сопротивление властям

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов задержан за оказание сопротивления властям – правозащитник не давал демонтировать стоянку на Тополинке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 13 июля, днем представители МКУ «Служба демонтажа и землеустройства» администрации Челябинска в сопровождении полиции прибыли на улицу Академика Королева для сноса незаконно размещенной здесь стоянки. Алексей Севастьянов заявлял о противозаконности действий чиновников и пытался воспрепятствовать демонтажу объекта, за что был задержан и доставлен в ОП «Центральный.

В настоящее время решается вопрос о его административном аресте.

Напомним, ранее, весной текущего года, правозащитник уже попадал в аналогичную ситуацию и был арестован на семь суток.