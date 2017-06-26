18+ Еще 2 друга-наркомана погибли от передозировки в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти двух мужчин, трупы которых нашли в квартире в Копейске (Челябинская область), – по предварительным данным, горожан сгубила передозировка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Трупы нашли днем 24 июня. При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

«По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, причина смерти мужчин – передозировка наркотическими средствами», – говорится в сообщении.

Напомним, в текущем месяце два трупа были обнаружены в Южноуральске и пара в Металлургическом районе Челябинска. У всех предварительная причина смерти связана с употреблением наркотиков.