18+ Двое подростков пытались изнасиловать 14-летнюю девочку в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Школьник и учащийся лицея подозреваются в надругательстве над 14-летней девочкой в Миассе (Челябинская область) – решается вопрос об избрании меры пресечения подросткам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В отношении 14-летнего школьника и его 16-летнего знакомого – учащегося лицея – возбуждено дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). По версии следствия, 29 января 2017 года около одного из домов подростки пытались изнасиловать 14-летнюю девочку.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В ходе расследования в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.