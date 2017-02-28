Два грузовика не поделили трассу М-5 под Усть-Катавом: 1 погиб, 2 ранены

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Усть-катавские спасатели вытащили из груды металла участников смертельного ДТП с двумя грузовиками на трассе М-5 в районе села Ишимбаево (Салаватский район, Республика Башкортостан) – на заснеженной трассе столкнулись КамАЗ и фура, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сегодня, 28 февраля, в 9.42 на 1 614 км трассы М-5 Москва – Челябинск, на территории Башкортостана, столкнулись КамАЗ и фура «Магнит». На помощь пострадавшим выезжали спасатели из Усть-Катава (Челябинская область). Сначала из покореженной кабины вытащили 60-летнего водителя КамАЗа, который находился в этот момент без сознания. С многочисленными переломами рук и ног его передали бригаде скорой медицинской помощи.

Также спасатели деблокировали 57-летнего пассажира КамАЗа, который погиб на месте. 27-летний водитель фуры «Магнит» из Смоленской области получил травмы средней степени тяжести. С множеством порезов и ушибов лица и рук его также передали медикам.