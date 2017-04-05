Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и 2 грузовиков на трассе М-5

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства тройного ДТП – в столкновении легковушки и двух грузовиков погибли два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды областной ГИБДД.

«Автокатастрофа произошла во вторник, 4 апреля, в 15.20 на 1 722 километре автодороги Москва – Челябинск. По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia при выполнении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (обгон на данном участке запрещен), и врезался в КамАЗ. От удара легковушку отбросило на попутный автомобиль DAF», – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Daewoo, житель Троицка 1972 года рождения, и его пассажир 1970 года рождения скончались на месте происшествия.

В Госавтоинспекции установили, что водительский стаж погибшего составляет 8 лет, за последний год он один раз привлекался за нарушение ПДД.