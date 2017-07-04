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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 17:51

Два большегруза столкнулись на встречке под Увелкой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Увельском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства столкновения двух грузовых автомобилей, в котором пострадал житель Пластовского района, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на инспектора ГИБДД МО МВД России «Южноуральский» старшего лейтенанта полиции Юрия Горлова.

Авария произошла днем во вторник, 4 июля, на 75-м километре автодороги Челябинск – Троицк.

«Установлено, что по неизвестным причинам водитель самосвала HOWO выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым VOLVO под управлением жителя республики Казахстан 1963 года рождения. В результате аварии водитель автомобиля HOWO 1978 года рождения получил травмы и был госпитализирован в Южноуральскую городскую больницу», – говорится в сообщении.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения, также технические повреждения получил легковой автомобиль под управлением жителя поселка Увельский, двигавшийся за VOLVO: уходя от удара, легковушка съехала в кювет.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Фото предоставлены отделением пропаганды ОГИБДД МО МВД РФ «Южноуральский»

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Теги: дтп на трассе, дтп с грузовиком, трасса м36, новости увельского района
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