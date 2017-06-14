Два 8-летних мальчика утонули в городском пруду Миасса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ночью из Поликарповского пруда в Миассе (Челябинская область) достали трупы двух мальчиков 8-9 лет – дети ушли на водоем без разрешения взрослых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 14 июня, ночью спасатели перекрыли шлюзы на плотине у Поликарповского пруда, чтобы достать из воды двух мальчиков. В 2.00 нашли одного, а в 2.50 – второго. Оба были уже мертвы. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Одежда ребят найдена на берегу.

«По факту произошедшего начата проверка. По предварительной версии, один мальчик разделся и пошел в воду купаться. Когда он начал тонуть, второй побежал его спасать. Смерть обоих связана с утоплением», – рассказал руководитель СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селиверстов.

Известно, что оба погибших воспитывались в благополучных семьях и проживали по соседству. На водоем друзья отправились, не спросив у разрешения взрослых. Днем ребята вместе играли во дворе, а к вечеру родители обнаружили их пропажу.

Ольга Плеханова,

фото из группы «Инцидент Миасс»