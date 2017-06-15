Чт, 15.06.2017, 12:09 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 10:18

18+ Друг по переписке арестован за изнасилование 16-летней школьницы в Миассе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодой житель Миасса (Челябинская область) арестован за изнасилование 16-летней подруги – горожанин пригласил девочку к себе домой после переписки в соцсетях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 14 июня, Миасский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 19-летнего местного жителя. В минувшие выходные он пригласил к себе в гости девочку, с которой познакомился на дне рождения общей знакомой и поддерживал переписку в соцсети.

«Установлено, что после употребления алкоголя молодой человек применил к гостье физическую силу и, подавив ее сопротивление, совершил насильственный половой акт. В тот же день он был задержан. Парню предъявлено обвинение по части 3 статьи 131 УК РФ – "Изнасилование несовершеннолтеней"», – рассказал руководитель СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селиверстов.

Известно, что ранее молодой горожанин к уголовной ответственности не привлекался. Если его вина будет доказана, парню грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: изнасилование, соцсети, школьница, новости миасса
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 11:46
Опытные опера будут искать грабителей, отобравших у иностранца крупную сумму в Челябинске
сегодня, 08:37
Любитель пьяной езды сбежал из зала суда в Челябинске
вчера, 16:29
18+ Уголовники средь бела дня похитили и бросили в погреб жителя Карабаша
вчера, 15:23
Молодая пара скончалась от передозировки в Челябинске
вчера, 14:40
В Верхнем Уфалее пьяный мужчина устроил стрельбу на улице
вчера, 12:18
Под Ашой УАЗ при обгоне улетел в кювет, пострадал водитель
вчера, 11:14
18+ Жителя ЧТЗ забили насмерть молотком в Челябинске
вчера, 09:36
Два 8-летних мальчика утонули в городском пруду Миасса
вчера, 08:09
У наркоботаника изъяли полкило «травки» и 5 кустов конопли в Снежинске
13 июня, 13:54
Иномарка сбила 4 пешеходов в Челябинске, одна из пострадавших – в реанимации
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость