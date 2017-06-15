18+ Друг по переписке арестован за изнасилование 16-летней школьницы в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодой житель Миасса (Челябинская область) арестован за изнасилование 16-летней подруги – горожанин пригласил девочку к себе домой после переписки в соцсетях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 14 июня, Миасский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 19-летнего местного жителя. В минувшие выходные он пригласил к себе в гости девочку, с которой познакомился на дне рождения общей знакомой и поддерживал переписку в соцсети.

«Установлено, что после употребления алкоголя молодой человек применил к гостье физическую силу и, подавив ее сопротивление, совершил насильственный половой акт. В тот же день он был задержан. Парню предъявлено обвинение по части 3 статьи 131 УК РФ – "Изнасилование несовершеннолтеней"», – рассказал руководитель СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селиверстов.

Известно, что ранее молодой горожанин к уголовной ответственности не привлекался. Если его вина будет доказана, парню грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова