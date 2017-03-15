Девочку, гулявшую по Копейску без верхней одежды, вернули матери

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Четырехлетняя девочка, которую житель Копейска (Челябинская область) встретил на дороге без верхней одежды, возвращена родителям – полицейские проверяют условия жизни ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник прохожий встретил у одного из домов в Копейске четырехлетнюю девочку. Ребенок был измазан зеленкой. Из одежды на нем были только колготки, сланцы и домашняя кофта. Мужчина отвел малышку домой. Оказалось, что та живет неподалеку. Квартира оказалась незаперта и пуста. Тогда копейчанин оставил ребенка в офисе коммунальной конторы на первом этаже здания и вызвал полицию.

«Мать нашлась практически сразу. Женщина вышла из квартиры в аптеку. За это время девочка сумела сама открыть дверь и выйти на прогулку. В зеленке она была, так как болела ветрянкой», – рассказали в ОМВД по Копейску.

По предварительным данным, семья характеризуется положительно. Сейчас сотрудники ПДН проверяют, что подвигло ребенка самостоятельно уйти из дома.

Ольга Плеханова