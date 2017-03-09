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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 11:07

Дети выбросили в окно 60 тыс. рублей во время игры в Кыштыме


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Восьмилетняя дочь с подругой оставила семью без накоплений, выбросив из окна квартиры в Кыштыме (Челябинская область) 60 тыс. рублей, – полиция помогает родителям отыскать деньги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Житель Кыштыма продал свой автомобиль и обзавелся «заначкой» в размере 60 тыс. рублей. В среду, 8 марта, мужчина решил взять немного денег, однако обнаружил, что пачка пятитысячных купюр пропала. Так как в доме бывают гости, горожанин заподозрил, что его обокрали, и вызвал полицию. Прибывшие на место стражи порядка стали опрашивать домочадцев, среди которых оказались шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра.

«Увидев полицейских, девочка призналась, что накануне к ней приходила ее подруга, с которой они играли. Когда сверстницы нашли пачку с деньгами, они ее разрисовали. Позднее, девочка поняла, что испортила деньги. Испугавшись, что родители ее накажут, школьница выбросила купюры из окна», – рассказали в ОМВД «Кыштымский».

Обнаружить финансы пока не удалось. Стражи порядка обходят соседей, которые могли подобрать деньги. Всех, кто находил чужие пятитысячные во дворе, просят обращаться в полицию.

Напомним, аналогичный случай произошел в Кыштыме в мае 2016 года. Тогда семилетний мальчик, обнаружив мамину «заначку», вышел с деньгами во двор и раздал детворе 229 тыс. рублей.

Ольга Плеханова

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Теги: ребенок, деньги, игры, новости кыштыма
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