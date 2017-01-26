Дети бегают по крыше 7-этажного недостроя в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Копейска (Челябинская область) обеспокоены безопасностью 9-10-летних мальчиков, нашедших себе развлечение на стройке, – дети прыгают по крыше, шокируя взрослых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Копейчане выложили в сеть фото школьников, забравшихся на семиэтажное недостроенное здание на улице Славы, 14. Со слов очевидцев, мальчики 9-10 лет скачут по крыше. По мнению горожан, детям больше нечем заняться после учебы. Взрослых возмущает отсутствие охраны на строящемся объекте. Среди комментаторов нашлись и такие, кто назвал происходящее «естественным отбором». Другие взрослые, наоборот, порадовались за детишек.

«Мы с друзьями школьными всегда на стройках и гаражах бегали, лазили. И ничего – все живы и здоровы. А нынешние дети в компьютере и телефоне сидят. Так что пусть лучше там, чем на порносайтах!» – пишет участник группы «Подслушано Копейск».

Некоторые участники дискуссии предложили ребятам более безопасные способы отдыха – катание на коньках, футбол или игру в «царя горы». Между тем, как выяснилось, в Копейске «руфинг» среди младших школьников уже набрал обороты. Аналогичная проблема волнует горожан, видевших детей, залазивших на крышу 16-этажки рядом со школой № 6.

Фото из группы «Подслушано Копейск»