Десять человек эвакуировано во время пожара в многоэтажном доме в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Десять человек, включая двоих детей, были эвакуированы из многоэтажки по улице Косарева в Челябинске во время пожара в одной из квартир, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 6 февраля, в 04.05 на пульт центрального пункта пожарной связи города поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Силы и средства гарнизона были направлены к месту вызова по номеру сложности пожара "1-БИС"», – рассказали в региональном управлении МЧС.

К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горела квартира на седьмом этаже. «Из зоны воздействия опасных факторов по лестничным маршам было выведено 10 человек, включая двух детей, с использованием спасательных комплектов эвакуировано три жителя», – уточнили в ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области».

В 04.32 открытое горение было ликвидировано. Предварительной причиной пожара называется нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

Сотрудники чрезвычайного ведомства советуют проводить своевременную ревизию электросети и ни в коем случае не использовать неисправные электроприборы, не перегружать сеть одновременным включением большого количества устройств.