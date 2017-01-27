18+ «Что делают с плохими девочками»: челябинец воспитывал дочь при помощи порно

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский отец-одиночка предстанет перед судом за демонстрацию 14-летней дочке порнографических фильмов – таким образом мужчина хотел замотивировать школьницу на учебу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 27 января, прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летнего жителя Челябинска. Установлено, что мужчина показывал своей дочери порноролики, чтобы показать, что бывает с девочками, которые не учат уроки. Воспитательные меры повторялись не менее двух раз.

«В правоохранительные органы обратилась тетя несовершеннолетней, которой девочку отдали под опеку. Мужчина в полном объеме признал свою вину. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 135 УК РФ – "Развратные действия"», – рассказал и.о. руководителя СО по Центральному району СУ СКР по Челябинской области Андрей Корольков.

Известно, что мужчина воспитывал девочку один. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ольга Плеханова