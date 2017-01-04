Четыре человека скончались от отравления бытовым газом в Челябинской области
В селе Николаевка (Варненский район, Челябинская область) от отравления бытовым газом скончались четыре человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах.
Происшествие случилось в доме 13/1 по улице Бамовская.
«Там с признаками отравления бытовым газом обнаружены трупы четырех человек: двух мужчин 1961 года рождения, женщины 1963 года рождения, а также 28-летнего мужчины», – сообщил собеседник.
Он уточнил, что трое были членами одной семьи.
В настоящее время устанавливаются причины происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.