Четыре человека скончались от отравления бытовым газом в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В селе Николаевка (Варненский район, Челябинская область) от отравления бытовым газом скончались четыре человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах.

Происшествие случилось в доме 13/1 по улице Бамовская.

«Там с признаками отравления бытовым газом обнаружены трупы четырех человек: двух мужчин 1961 года рождения, женщины 1963 года рождения, а также 28-летнего мужчины», – сообщил собеседник.

Он уточнил, что трое были членами одной семьи.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.