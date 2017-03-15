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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 09:45

18+ Челябинцы до смерти забили гостя, прожегшего диван сигаретой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Неаккуратность при курении стоила жизни 39-летнему челябинцу, пришедшему на пьянку к двум товарищам, – собутыльники забили мужчину до смерти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Крылова. Хозяин жилища и двое его гостей распивали спиртное, пока один из визитеров не прожег сигаретой диван, на котором сидел. Претензии к курильщику закончились тем, что хозяин и второй гость набросились на мужчину с кулаками. Позже избитого приятеля собутыльники попытались умыть, однако кран в ванной был сломан, и из него текла только горячая вода. В результате потерпевшему обожгли лицо. От полученных травм он умер на месте.

«Не зная, что делать, мужчины сообщили о содеянном общему другу. Тот вызвал полицию. Злоумышленники 39 и 30 лет были задержаны бойцами Росгвардии. На допросе они вину полностью признали», – рассказал и.о. руководителя Тракторозаводского района СУ СКР по Челябинской области Евгений Басарыгин.

В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте горожан. Ранее оба уже привлекались к уголовной ответственности.

Ольга Плеханова

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Теги: чтз, забили насмерть, новости челябинска, труп в квартире, борьба с курением
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