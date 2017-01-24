Челябинские силовики накрыли зал игровых автоматов, которым заправляли 3 женщины

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Трем жительницам Челябинска грозит по шесть лет колонии за организацию подпольного зала игровых автоматов в районе ЧТЗ – у женщин изъяли 64 аппарата, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полицейские и сотрудники СК накрыли зал игровых автоматов в Тракторозаводском районе Челябинска. Азартное заведение располагалось в частном секторе в двухэтажном доме, в помещении которого оперативники обнаружили 64 игровых аппарата. Все оборудование изъяли.

«По подозрению в незаконной организации азартных игр задержаны три местные жительницы 29-и и 30-и лет. Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. СК расследует дело по пункту «а» части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области