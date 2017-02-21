Челябинские пограничники не пустили в Россию 15 тыс. пачек БАДов для стройности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Контрразведчики не пустили в Россию 15 тыс. пачек с препаратом, содержащим сибутрамин, запрещенный к продаже в РФ, – БАД для стройности вызывает угнетение всего организма и желание покончить с собой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-сслужбу Пограничного управления ФСЮ по Челябинской области.

Запрещенные БАДы обнаружили в машине, следовавшей на въезд в Российскую Федерацию в многостороннем автомобильном пункте пропуска через границу «Бугристое» (Троицкий район, Челябинская область). В транспортном средстве нашли 15 тыс. единиц препарата «Билайт», возможно, содержащего сибутрамин. Продукция передана на экспертизу.

Свободная продажа препаратов на основе сибутрамина в России запрещена. Сибутрамин и его структурные аналоги относятся к сильнодействующим веществам. Побочные эффекты от приема сибутрамина наблюдаются со стороны сердечно-сосудистой системы (головные боли, повышение артериального давления, сердцебиение), желудочно-кишечного тракта (запоры, тошнота, гастрит, анорексия), нервной системы (депрессия, нервозность, тревога), кожных покровов (сыпь, потливость) и прочих органов. Прием сибутрамина угнетает работу почек, печени и вызывает сильную зависимость. У ряда потребителей «лекарства от голода» развиваются истерические неврозы, инфаркты, а также наблюдается острое желание покончить с жизнью.

Напомним, сибутрамин составляет почти третью часть от всего объема не пропущенного через государственную границу за 2016 год вещества (50 тыс. единиц, содержащих в общей сложности 7 кг сибутрамина).