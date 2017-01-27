Челябинские пограничники не пустили в Россию развратника из Узбекистана

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские пограничники не пустили в РФ 18-летнего гражданина Узбекистана, находившегося в розыске за вступление в половую связь с подростком, – парень год находился в бегах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по региону.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска через границу «Бугристое» задержан 18-летний гражданин Республики Узбекистан, собиравшийся въезжать Российскую Федерацию. Иностранец находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступления на родине по статье 128 УК Узбекистана (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет). В 2015 году парень скрылся от следствия. Челябинские пограничники передали иностранца полиции.

Напомним, в 2016 год пограничниками выявлено более 250 лиц, находящихся в федеральном, межгосударственном, а также международном розыске.