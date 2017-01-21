Челябинские огнеборцы остановили развитие крупного пожара в цехе для хранения древесины

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинским огнеборцам удалось остановить развитие крупного пожара в деревообрабатывающем цехе в промзоне Тракторозаводского района, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 07.05 по местному времени 21 января 2017 года. Горел цех на улице Механическая.

«В 08.16 была объявлена локализация пожара на площади 800 кв. метров. В ликвидации возгорания было задействовано 18 единиц техники и 72 человека», – сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

По уточненным данным, в 07.05 утра поступило сообщение о пожаре по адресу: Челябинск, улица Механическая, 40, где располагается ЗАО «Краснодеревщик». Открытым пламенем горел цех для хранения древесины. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на другие строения.

«Оперативное сосредоточение на месте происшествия необходимого количества спасателей и техники позволило уже через час остановить и локализовать распространение пожара. Создано четыре участка тушения возгорания, работает лаборатория для контроля состояния воздуха», – уточнили в МЧС.

«Пожар очень сложный – большая площадь возгорания, много горючих материалов (древесины, лакокрасочных материалов). Работать на этом объекте придется долго. На полную ликвидацию с проливкой и разбором сгоревших завалов, чтобы не возникло повторного возгорания, потребуется несколько часов. Но горожанам не стоит беспокоиться: угрозы отравления воздуха опасными веществами нет», – прокомментировал ситуацию начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Челябинской области полковник внутренней службы Михаил Теплых.

Фото ГУ МЧС по Челябинской области