Челябинская пенсионерка попала под колеса на «зебре»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Ленинском районе Челябинска устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП на «зебре» – ранним утром на дороге погибла пенсионерка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.

Инцидент произошел сегодня, 14 марта, в 5.25 у дома 1-Г по Копейскому шоссе. «Мужчина 1981 года рождения, управляя Toyota Camry, совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть дороги в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка от полученных травм она скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи», – рассказали в Госавтоинспекции.

Материал по факту смертельного происшествия передан в отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.