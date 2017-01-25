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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 25 января 2017 года, 08:47

18+ Челябинке, выложившей в сеть видео с изменой мужа, грозит судимость


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска стала фигуранткой уголовного дела из-за мести неверному супругу и его любовнице – женщина выложила в интернет видео с кадрами измены, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В правоохранительные органы обратилась челябинка, обнаружившая в сети видео интимного характера со своим участием. Оказалось, что компрометирующие кадры нашла в телефоне ее кавалера ревнивая жена, заподозрившая его в измене. Видео только подтвердило ее догадки. От обиды горожанка решила отомстить сопернице и мужу и залила ролик на один из сайтов.

«По факту публикации материалов, не предназначенных для широкой аудитории, возбуждено дело по части 1 статьи 137 УК РФ – “Нарушение неприкосновенности частной жизни”. Ведется следствие», – рассказал старший следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Андрей Марченков.

Санкция статьи предусматривает до 200 тыс. рублей штрафа и до двух лет лишения свободы.

Напомним, обнародование фото и видео частного характера является нередким способом мести в парах. Так, по аналогичным статьям были осуждены жители Челябинска и Еманжелинска, выложившие в соцсети фото с экс-женами в обнаженном виде. Мужчинам пришлось платить штрафы.

Ольга Плеханова 

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Теги: любовник, скандал, новости челябинска, интимные фото, измена
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