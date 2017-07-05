18+ Челябинка зарезала сожителя и сделала вид, что так и было

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска арестована за убийство своего 50-летнего сожителя – женщина пыталась сделать вид, что мужчину убил кто-то другой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Убийство произошло в ночь на 3 июля в квартире одного из домов на Комсомольском проспекте. Сожители распивали спиртное и рассорились. В ходе конфликта женщина схватила нож и воткнула его мужчине в область сердца. Осознав, что кавалер мертв, горожанка сняла с него окровавленную рубашку, выбросила в мусоропровод, нож скинула с балкона, а труп выволокла в тамбур перед дверью. Вызвав скорую и полицию, женщина пояснила, что ее сожитель вернулся домой раненым, упал и умер.

«На допросе челябинка призналась, что убийство совершила сама. С ее слов, сожитель ранее ее бил и в этот раз опять полез с кулаками. Никаких телесных повреждений у нее нет, поэтому эту информацию будем проверять», – рассказал старший следователь СО по Курчатовскому району СУ СКР по региону Иван Ромашенко.

Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Расследование продолжается.

Известно, что сожители злоупотребляли спиртным и нигде официально не работали. Детей у них не было.

Ольга Плеханова