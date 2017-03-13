18+ Челябинка зарезала сожителя, грубо попросившего завтрак

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница челябинского поселка Новосинеглазово задержана за смертельные ножевые ранения пьяному кавалеру – дама не стерпела рукоприкладства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Убийство произошло в субботу, 11 марта. Пара сожителей вторые сутки распивала алкоголь, и утром мужчина грубо потребовал, чтобы женщина принесла ему завтрак, а для убедительности ударил. Не стерпев такого отношения, 50-летняя челябинка схватила нож и трижды воткнула его кавалеру в грудь.

«Мужчина скончался на месте. После содеянного горожанка пришла в соседний дом, где проживал брат, и рассказала ему о содеянном. Тот вызвал полицию. Женщину задержали. Свою вину она признала сразу, однако сказала, что не желала погибшему смерти», – рассказала старший следователь СО по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Ярослава Постникова.

Челябинке предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие намерено ходатайствовать в суде о ее аресте. Женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась, не работает и злоупотребляет спиртным.

Ольга Плеханова