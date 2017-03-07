Челябинка, уехавшая на Mercedes после ссоры с мужем, нашлась

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска, уехавшая из дома на внедорожнике после ссоры с супругом, нашлась – женщину два дня искали родственники и полиция, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Житель Челябинска написал заявление в полицию после того, как его 31-летняя супруга уехала из дома на Mercedes-Benz GLK в неизвестном направлении, оставив на него двоих детей. Исчезла женщина после семейного скандала. Двое суток ее искали родственники и полиция.

«Вчера вечером горожанка вернулась домой. Преступлений в отношении нее не совершалось», – рассказали в УМВД по Челябинску.

Напомним, новости о таинственном исчезновении автоледи появились 6 марта, через сутки после ее пропажи. Родные предполагали, что с женщиной могло случиться что-то недоброе. Ведь все помнят историю многодетной матери Эстер Альварес, которая в марте 2015 года пропала, уехав из дома на внедорожнике Range Rover Evoque. Через несколько дней ее нашли с простреленной в поле. Убийцей оказался ее любовник Эдуард Краузе. Суд приговорил его к 19 годам «строгача».

Ольга Плеханова

