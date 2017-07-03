Челябинка оказалась заживо погребена в земляной траншее

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Першино (Металлургический район Челябинска) оказалась заживо погребена в траншее – женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Челябинской городской службы спасения.

Трагедия произошла в воскресенье, 2 июля, во дворе частного дома. Женщина спустилась в двухметровую траншею за лопатой, когда произошел сход большого пласта земли.

Тело 46-летней женщины из-под земли извлекли прибывшие спасатели.

После этого к работе приступили сотрудники полиции. Им предстоит выяснить причины происшествия.