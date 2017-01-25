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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 25 января 2017 года, 14:45

18+ Челябинец задушил ворчливую возлюбленную бельевой веревкой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска задержан за убийство своей 40-летней сожительницы – пара регулярно ссорилась по разным причинам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Калинина. Пара сожителей в очередной раз стала ругаться. Когда женщина начала высказывать претензии своему кавалеру, тот не смог ее дослушать. Мужчина увидел кусок бельевой веревки, подобрал его, накинул сожительнице на шею и затягивал, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого злоумышленник сообщил о содеянном в полицию. Его задержали на месте.

«Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. С его слов, женщина постоянно его разными способами унижала, и он не выдержал. Ему предъявлено обвинение в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказал следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Александр Курилов.

Известно, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его задушенная возлюбленная была судима за убийство предыдущего сожителя. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, новости челябинска, сожители
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