18+ Челябинец забил соперника доской от лавки, защищая жену, в Парковом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители челябинского микрорайона Парковый стали свидетелями смертельных разборок в минувшие выходные – причиной кровавой ссоры стал любовный треугольник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в субботу, 8 апреля, днем во дворе одного из домов по улице Бейвеля, 52. Челябинец с ножом встретил на улице девушку, которая ушла от него к своему мужу. Ссора с ревнивцем затянулась. Разобраться с вооруженным соперником во двор вышел супруг челябинки. Мужчина оторвал от скамейки доску и стал бить налетчика по голове. Тот упал без сознания. Прибывшая на место скорая констатировала его смерть.

«Установлено, что оба 32-летних мужчины оказывали девушке знаки внимания. Ее муж был задержан. Дал показания. Пояснил, что заступался за жену. Его версия подтверждается записями с камер наружного наблюдения. Возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – рассказал и.о. руководителя СО по Курчатовскому району СУ СКР по региону Игорь Митрохин.

Кровавые разборки происходили на глазах у местных жителей. Труп погибшего они наблюдали в течение трех часов. В соцсетях очевидцы по-своему интерпретируют произошедшее. Между тем, правовая оценка действиям участников конфликта будет дана в ходе расследования. Действия мужчины будут изучены на наличие в них состояния аффекта и превышения необходимой самообороны.

Ольга Плеханова,

видео Марии Ивановой из группы «Парковый Челябинск»