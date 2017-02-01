18+ Челябинец забил подругу кочергой в поселке Федоровка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска арестован за смертельное избиение своей 38-летней подруги – женщина заперлась в доме злоумышленника, чем вывела его из себя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в одном из частных домов в челябинском поселке Федоровка, где сожители распивали спиртное. Когда мужчина отправился за добавкой в магазин, его подруга заперлась в помещении и отказалась открывать ему двери. Хозяин дома долго упрашивал возлюбленную впустить его, но она оказалась непреклонна. Тогда разъяренный мужчина разбил окно, залез в жилище и набросился на женщину с кулаками и кочергой.

«Сильно избив подругу, горожанин решил, что она уснула, прикрыл ее одеялом и тоже лег спать. Наутро он обнаружил, что женщина мертва. С соседями они вызвали скорую и полицию. Сотрудниками ППС подозреваемый был задержан. Свою вину признал и раскаялся», – рассказал и.о. руководителя СО по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Илья Аскаров.

Челябинцу предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте мужчины. Известно, что у обвиняемого и потерпевшей осталось по ребенку от предыдущих сожителей.

Ольга Плеханова