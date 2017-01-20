18+ Челябинец забил насмерть отца, поселившись у него во время размолвки с женой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска задержан за смертельное избиение своего 54-летнего отца, с которым решил пожить во время ссоры с возлюбленной, – мужчина признал вину и раскаялся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел, 18 января, вечером, в поселке Локомотивный, когда 30-летний челябинец пришел домой к отцу пьяным. Между родственниками завязалась ссора. Сыну не нравилось, что отец злоупотребляет спиртным и приводит домой маргинальных незнакомцев. Взаимные претензии закончились тем, что парень ударил родителя рукой в голову, отчего тот упал. Затем сын стал запинывать потерпевшего. Отведя душу, злоумышленник отошел по делам, а когда вернулся понял, что отец больше не поднимется.

«Мужчина сходил к соседке, с ее телефона вызвал скорую. На месте его задержали сотрудники полиции. Свою вину он признал и раскаялся. Сегодня будем ходатайствовать в суде о его заключении под стражу», – рассказал замруководителя СО по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Илья Аскаров.

Горожанину предъявили обвинение по части 4 статьи 111 КК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Известно, что он является третьим сыном потерпевшего, который проживал один после развода с женой.

Ольга Плеханова