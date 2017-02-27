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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 февраля 2017 года, 09:00

18+ Челябинец забил насмерть отца, пока его девушка была в душе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пьянка накануне 23 февраля закончилась кровавой расправой – в одной из квартир Челябинска 34-летний мужчина насмерть забил отца, пока его девушка принимала душ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вечером 22 февраля в квартире одного из домов по улице Каслинская пировали 69-летний пенсионер и его безработный сын с сожительницей. Когда закончились три бутылки коньяка, водка и пиво, девушка пошла освежиться под душем, а ее парень стал просить денег у отца, чтобы сходить за добавкой. Но пенсионер не пожелал больше тратить ни наличные, ни запасы с банковской карты. Разгорелся скандал. Находясь в душе, девушка слышала из коридора крики и звуки ударов. А когда вышла – увидела отца своего друга в луже крови на пороге.

«Пенсионер скончался. Девушка вызвала скорую и полицию. Изначально сын погибшего утверждал, что его отец пришел домой уже избитым, а он на него руки не поднимал. Но следы на месте преступления свидетельствовали об обратном. Потерпевший получил множество травм, в том числе перелом носа. Его кровь была даже на стенах в коридоре. Кроме того, женщина слышала, что конфликт происходил в квартире. Под грузом собранных доказательств злоумышленник признался, что не сдержался и избил отца», – рассказал старший следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Алексей Неваленный.

Челябинцу предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). По ходатайству следствия суд заключил его под стражу. Со слов обвиняемого, накануне трагических событий он пил в течение трех дней. Его сожительница также поясняет, что мужчина употреблял наркотические средства, которыми угощал и ее. 

Несмотря на то, что 27-летняя девушка проходит по делу свидетелем, ей тоже не придется гулять на свободе. Оказалось, что горожанка находилась в розыске, так как признана виновницей смертельного ДТП, но перестала отмечаться в контролирующих органах. Девушку передали сотрудникам ГУФСИН.

Ольга Плеханова

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Теги: собутыльники, 23 февраля, новости челябинска, убийство отца
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