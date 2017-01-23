Челябинец спрятал украденный планшет в трусах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские полицейские задержали 21-летнего похитителя планшета, забравшего прибор со столика в одном из кафе на Кировке, – парень пытался спрятать вещь в нижнем белье, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Сообщение о краже в одном из кафе на челябинской Кировке поступило в дежурную часть полиции около 6.00. Прибыв на место, сотрудники ОП «Центральный» заметили молодого человека, который бросился от них бежать. Это показалось полицейским подозрительным, они его догнали и задержали. В рукаве у парня нашли кошелек, а под брюками, в нижнем белье, планшет.

Хозяйка вещей опознала злоумышленника, пояснив, что именно он находился рядом с ее столиком, когда она отлучилась. На парня завели дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.