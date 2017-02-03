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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 3 февраля 2017 года, 12:11

Челябинец спас пьяного нарушителя из загоревшейся в ДТП иномарки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец Александр Севостьянов вытащил из горящего автомобиля зажатого водителя – по предварительным данным, участник ДТП был пьян, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в четверг, 2 февраля, в районе городской свалки. Дружинник отряда «Наш город» Александр Севостьянов на машине ехал домой с тренировки, когда заметил мужчину за рулем Nissan, который неуверенно вел себя на дороге. Заподозрив, что водитель может быть пьян, дружинник позвонил в дежурную часть полиции и сообщил координаты подозрительного авто.

«Я продолжил следовать за Nissan. Однако тот не доехал до перекрестка, врезавшись во вставший на светофоре Suzuki. После ДТП водитель не остановился, а поехал дальше, пытаясь скрыться. Через 500 метров он врезался в столб. Машина загорелась, а водитель оказался зажат и потерял сознание от удара подушкой безопасности», – рассказывает Александр.

Не дожидаясь приезда экстренных служб, дружинник выбил стекло Nissan и вытащил водителя. Другие горожане также не остались равнодушными к ситуации. Люди стали останавливаться и тушить горящую иномарку снегом и огнетушителями. В результате пострадал только механизм под капотом. Водителя передали медикам скорой, которые привели его в чувство.

Сотрудники ГИБДД направили мужчину на медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения. Горожанину грозят лишение прав, солидный штраф, а также ответственность за оставление места ДТП.

Напомним, челябинцы могут принимать активное участие в борьбе с пьяными водителями онлайн. Благодаря кнопке «Сообщить» на сайте полиции и автотракторного факультета ЮуРГУ, через несколько минут после нажатия за нарушителями начинают охоту наряды ДПС. 

Ольга Плеханова

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Теги: пьяный водитель, новости челябинска, спасение, героизм
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