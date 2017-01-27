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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 13:25

Челябинец с ножом разбил дверь алкомаркета, похитив бутылку с коньяком


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска совершил разбойное нападение в алкомаркете «Красное и белое» ради бутылки коньяка – разборки мужчины с продавцами попали на камеру видеонаблюдения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинские полицейские задержали 29-летнего разбойника, устроившего погром в алкомаркете на проспекте Победы. Мужчина попытался уйти из магазина с бутылкой коньяка, однако продавцы его не пустили. Две девушки попытались удержать злоумышленника и успели запереть дверь алкомаркета. Однако разбойник выбил стекло ногой и скрылся. Нашли его через месяц.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина 1986 года рождения, житель Челябинска, не работающий, ранее судимый. Угрожая ножом сотрудникам магазина, он открыто похитил бутылку коньяка. Сумма ущерба составила около 600 рублей», – рассказала начальник отдела по расследованию преступлений ОП «Калининский» УМВД России по Челябинску Оксана Лукашева.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальная санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. 

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Теги: разбой, новости челябинска, алкомаркеты, красное и белое
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