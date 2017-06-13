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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 12:45

18+ Челябинец с букетом прыгнул с высотки, чтобы впечатлить девушку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский бейсджампер прыгнул с уровня 27 этажа с букетом цветов, чтобы произвести впечатление на девушку, – видео рискованного поступка попало в сеть, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинский экстремал забрался на башенку 25-этажки на Университетской Набережной в районе Академа и прыгнул с парашютом вниз, где его поджидала девушка. В руках ромео держал букет с цветами.

«Мой друг – опытный бейсджампер. Хотел таким образом произвести впечатление и сделать девушке приятное. У него все получилось», – рассказал автор видео Алексей Зинченко.

Напомним, бейсджампинг – это экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Подобные трюки опасны для жизни и здоровья, поэтому повторять их не рекомендуется.

Видео Алексея Зинченко

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Теги: академ риверсайд, экстремалы, новости челябинска, креатив, бейсджампинг
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