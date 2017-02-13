Челябинец пугал сотрудников алкомаркета пистолетом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска задержан за хулиганство в магазине «Красное и белое» – пьяный мужчина пришел за очередной бутылкой водки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в помещении алкомаркета, расположенного в жилом доме на улице Ржевская. Пьяный мужчина зашел в магазин, взял бутылку водки и отправился к выходу, не заплатив. Посетителя остановили сотрудники алкомаркета, однако тот выхватил из куртки пистолет и начал им размахивать. Пока дебошир пугал персонал, на место приехали сотрудники полиции.

«Хулиган был задержан. Им оказался 33-летний житель того же дома. Пистолет оказался игрушечным», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В отношении челябинца возбуждено дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит штраф или до пяти лет лишения свободы.

Ольга Плеханова