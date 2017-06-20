«Человек-паук» по челябински: мужчина 2 часа ползал по проводам над железной дорогой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец два часа ползал по проводам контактной сети над железной дорогой – с просьбой снять «человека-паука» в городскую службу спасения обратились работники ЮУЖД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ЧГСС.

«Сотрудники железной дороги рассказали диспетчеру, что на столбе контактной сети высотой около 10 метров сидит мужчина. На место была направлена поисково-спасательная группа. Перед операцией железнодорожники обесточили провода. С помощью лестницы один из бойцов поднялся к нарушителю порядка», – рассказали в ЧГСС.

Спасатель уговаривал мужчину по имени Сергей спуститься, но тот не желал прислушиваться к нему и постоянно перемещался по проводам. Лишь спустя два часа беседы, пожаловавшись на усталость, возмутитель спокойствия все-таки согласился спуститься со столба.

Как только 33-летний челябинец оказался внизу, его задержала полиция.