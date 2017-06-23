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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 09:28

18+ Чебаркулец зарезал возлюбленную, обнаружив ее пьяной в ванне


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Чебаркуля (Челябинская область) арестован за кровавую расправу над 63-летней сожительницей – мужчина обнаружил даму спящей в ванне в состоянии алкогольного опьянения и решил ее убить, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в квартире потерпевшей, проживавшей с 56-летним кавалером. Пара злоупотребляла алкоголем, не гнушаясь спиртом и настойкой боярышника. Однако в день совершения преступления сожители пили в разных компаниях, что и стало для них нехорошей предпосылкой. Придя домой и обнаружив женщину уснувшей в ванне, мужчина взял нож и стал наносить удары.

«Потерпевшая скончалась от массивной кровопотери, получив ранения шеи, груди и рук. После содеянного злоумышленник переоделся, вызвал полицию и заявил о произошедшем. Вину полностью признал. Пояснил, что сожительница ему надоела», – рассказал старший следователь СО по Чебаркулю СУ СКР по Челябинской области Сергей Панченко.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Он находится в СИЗО. Ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 1996 году он отправил на тот свет отца своей бывшей супруги, после чего отбыл наказание в местах лишения свободы.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, новости чебаркуля, труп в ванной, криминальные новости челябинской области, боярышник
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