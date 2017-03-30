18+ Бомж задержан за убийство товарища, труп которого нашли в подвале в Кыштыме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи Кыштыма (Челябинская область) собираются допросить 60-летнего подозреваемого в убийстве бродяги, труп которого с перерезанным горлом нашли в подвале многоквартирного дома, – на злоумышленника указал очевидец, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На жуткий запах из подвала сотрудникам ЖКХ пожаловались жильцы дома. Когда слесари заглянули туда, то обнаружили разлагающийся труп с порезами на шее и груди. На место прибыла следственно-оперативная группа. Оказалось, что убитый – 51-летний ранее судимый бродяга, который жил в том же подвале. Мужчина скончался от потери крови. Труп пролежал около пяти дней.

«Был установлен очевидец преступления. В день убийства он распивал спиртное в компании лиц без определенного места жительства, которые обосновались в подвале. Между двумя участниками встречи были давние неприязненные отношения. Мужчины снова поссорились. И один из них стал наносить удары ножом в область груди погибшего. В настоящее время подозреваемый задержан», – рассказал следователь СО по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области Михаил Наумов.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). С задержанным запланирован ряд следственных действий. В ближайшее время его допросят.

Ольга Плеханова