18+ Бомж арестован за убийство товарища в колодце теплотрассы в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский бомж арестован за смертельные ножевые ранения, которые причинил своему товарищу во время пьянки в колодце теплотрассы, – мужчины рассорились по незначительному поводу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Израненного мертвого бомжа в колодце теплотрассы нашли сотрудники коммунальной организации. На место прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка установили, что погибший – 60-летний бродяга, злоупотреблявший спиртным. По «горячим следам» был задержан подозреваемый. Им оказался 29-летний сосед погибшего по колодцу.

«Задержанный вину признал. Пояснил, что поссорился с приятелем по незначительному поводу в ходе совместного распития спиртного. В ходе конфликта мужчина схватил нож и нанес несколько ударов потерпевшему в переднюю часть туловища», – рассказал руководитель СО по Ленинскому району Челябинска СУ СКР по региону Константин Правосудов.

Бродяге предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления против личности. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова