Большегруз перевернул «семерку» на встречке в Красноармейском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Красноармейском районе (Челябинская область) большегруз протаранил легковушку на встречке – водитель «семерки» получил многочисленные травмы и попал в больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Авария произошла 20 июля на 37 км автодороги Челябинск – Новосибирск. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Hyundai.

В результате аварии водитель ВАЗ 1973 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Полиция устанавливает обстоятельства и причины случившегося.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области