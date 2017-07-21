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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 13:05

Большегруз перевернул «семерку» на встречке в Красноармейском районе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Красноармейском районе (Челябинская область) большегруз протаранил легковушку на встречке – водитель «семерки» получил многочисленные травмы и попал в больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Авария произошла 20 июля на 37 км автодороги Челябинск – Новосибирск. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Hyundai.

В результате аварии водитель ВАЗ 1973 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Полиция устанавливает обстоятельства и причины случившегося.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области

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Теги: дтп на трассе, новости челябинска, новости красноармейского района
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