Автомеханика раздавил грузовик в гараже Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске автомеханика раздавил грузовик – большегруз неожиданно пришел в движение и прижал потерпевшего к стене, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в четверг, 6 апреля, в гараже по ремонту автомобилей на территории Металлургического района. Установлено, что пострадавший ремонтировал грузовик, когда тот внезапно пришел в движение и придавил мужчину к стене гаража.

Автомеханик скончался на месте. Сейчас стражи порядка разбираются в причинах произошедшего.