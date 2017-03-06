16+ Автоледи на иномарке сорвалась с моста на улицу Труда в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинка на автомобиле Skoda вылетела с Меридиана на трамвайные пути – 33-летнюю женщину доставили в больницу с разбитой головой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел сегодня, 6 марта, днем на пересечении улицы Труда и автодороги Меридиан. Двигаясь по мосту, водитель Skoda по неизвестным причинам не справилась с управлением и, пробив ограждение, вылетела вниз, на трамвайные пути. Очевидцы помогли автоледи выбраться из покореженной иномарки и вызвали скорую.

«Женщину 1984 года рождения доставили в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются», – рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В настоящее время движение трамваев по аварийному участку восстановлено. Иномарку эвакуировали.

Фото из группы «Подслушано в ГЭТе Челябинск»