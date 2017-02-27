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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 февраля 2017 года, 14:45

Автоледи на иномарке протаранила УАЗ на встречке под Южноуральском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автоледи решила обогнать автобус, однако не справилась с управлением и врезалась в УАЗ под Южноуральском (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию местной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 27 февраля на 5-м километре трассы Южноуральск – Увельский. Жительница Увельского района 1977 года рождения, управляя Volkswagen Polo, при обгоне автобуса допустила занос машины и столкнулась с УАЗом под управлением жителя Южноуральска 1959 года рождения.

В результате аварии оба водителя с различными травмами были госпитализированы в Южноуральскую городскую больницу.

Полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Фото ГИБДД Южноуральска

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Теги: обгон, новости южноуральска, дтп на трассе, новости увельского района
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