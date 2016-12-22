В Троицке морозы отменили уроки для 1-5 классов первой смены

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Троицке (Челябинская область) из-за низкой температуры воздуха отменены уроки для учащихся 1-5 классов в первую смену, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на МКУ «Гражданская защита Троицка».

Сегодня с утра на термометрах минус 25, дует слабый северо-восточный ветер 2 метра в секунду.

Добавим, информация по второй смене будет известна после 10 часов утра.

Напомним, в областном центре отменены занятия для начальной школы, с 1 по 4 класс включительно.