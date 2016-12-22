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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 05:34

ВНИМАНИЕ. Мороз отменяет занятия не у всех школьников Челябинска 22 декабря


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Аномальные холод отменяют занятия первой смены у младших школьников Челябинска – учащиеся с 1 по 4 класс могут сегодня остаться дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Информация об отмене занятий во вторую смену появится к 10 часам утра, уточнили в городской службе спасения.

Сегодня, 22 декабря, в 5.00 столбики термометров в Челябинске застыли на отметке минус 24. К 8.00 прогнозируют похолодание по минус 25 с ветром 4 м/с. В комитете по делам образования города приняли решение об отмене занятий первой смены. Не учатся школьники с 1 по 4 классы. Старшеклассников и среднее звено ждут за партами.

Напомним, предупреждение об аномальных холодах в Челябинской области продлено на 22 и 23 декабря. В отдельных районах ночью и в утренние часы в низинах ожидается до минус 35-40 градусов.

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Теги: погода в челябинске, отмена занятий, новости челябинска, морозы на урале
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