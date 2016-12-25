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Агентство новостей Доступ 1 25 декабря 2016 года, 19:06

«Трактор» и «Металлург» проиграли выездные встречи 25 декабря


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские хоккейные команды потерпели поражение в матчах очередного игрового дня КХЛ – «Трактор» 25 декабря уступил «Авангарду» в Омске, «Металлург» проиграл «Барысу» в Астане, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Матч в столице Казахстана закончился со счетом 5:3. В составе «Барыса» хет-триком отметился Найджел Доус (00:59, 05:47, 5х4 и 19:13, 5х4), еще по шайбе забросили Никита Иванов (16:07) и Дастин Бойд (59:59, en).

У гостей голы забили Сергей Мозякин (24:40, 5х3), Томаш Филиппи (26:33, 5х4) и Евгений Тимкин (40:30).

В Омске сегодня также праздновали победу хозяева – встреча «Авангарда» с челябинским «Трактором» завершилась со счетом 3:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Петр Хохряков (21:37), Максим Пестушко (23:38) и Илья Михеев (41:07). Единственный гол «Трактора» на счету Николая Белова (42:50).

Добавим, матчи в Астане и Омске, как и остальные сегодняшние встречи КХЛ, начались с минуты молчания в память о погибших при крушении самолета с артистами ансамбля имени Александрова, военными и журналистами под Сочи. С памятных мероприятий начнутся также завтрашние матчи регулярки Лиги. Понедельник, 26 декабря, объявлен днем общенационального траура.

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Теги: хк трактор, хк металлург, кхл, хоккей, хк авангард, хк барыс, крушение самолета, траур
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