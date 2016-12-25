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Агентство новостей Доступ 1 25 декабря 2016 года, 17:39

Понедельник, 26 декабря, в России объявлен днем общенационального траура


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Понедельник, 26 декабря, в России объявлен днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», – сказал президент Владимир Путин.

Напомним, самолет министерства обороны, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим (Сирия) военнослужащих, представителей СМИ – Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда» и участников ансамбля имени А.В. Александрова, исчез с экранов радаров в 05.40 мск, спустя несколько минут после вылета из Адлера.

На борту находились 92 человека. По данным МО РФ, среди пассажиров были Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры ведомства Антон Губанков и главный военный дирижер России, худрук ансамбля Валерий Халилов.

Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Сочи. «Эта трагедия причинила всем нам боль. Жители Челябинской области разделяют вашу скорбь и обращают к вам слова поддержки и утешения», – говорится в сообщении.

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Теги: владимир путин, крушение самолета, новости челябинска, траур, сирия, адлер
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