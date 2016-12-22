Школьников Озерска и Магнитогорска отправили на учебу, несмотря на мороз

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Занятия в школах Озерска (ЗАТО) и Магнитогорска (Челябинская область) сегодня проводятся в обычном режиме – температура во многих городах региона сегодня «отправляет» детей на учебу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 22 декабря, в Озерске и Магнитогорске все классы, занимающиеся в первую смену, учатся в обычном режиме. Столбики термометров не опустились ниже 24 градусов. Однако в Озерске прогнозируют похолодание к обеду. Не отменили занятия и в ряде других крупных городов региона.

Напомним, младшие школьники Челябинска и Троицка сегодня утром не учатся.

