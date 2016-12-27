Школьник из Златоуста воткнул нож в отца из-за нежелания ходить в музыкалку – СК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи разбираются в конфликте между 12-летним жителем Златоуста (Челябинская область) и его отцом – мальчик воткнул в мужчину нож, отправив его на больничную койку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В лечебное учреждение Златоуста поступил местный житель с ножевым ранением в области живота. По данному факту СК организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, ножевое ранение в ходе конфликта, возникшего из-за нежелания ходить на занятия в музыкальную школу мужчине нанес 12-летний сын. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, по данным полиции, инцидент произошел в благополучной семье. Сначала мальчик пояснял стражам порядка, что заступался за мать.