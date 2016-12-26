Мальчик воткнул нож в отца, заступаясь за маму, в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) 12-летний мальчик воткнул нож отцу в область почек – в обстоятельствах произошедшего будет разбираться Следственный комитет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в благополучной семье, глава которой работает преподавателем музыки. Мужчина угодил в больницу с проникающим ранением в области почек. Выяснилось, что травму ему причинил его 12-летний сын. Известно, что мальчик пояснил полицейским, что заступался за мать. При каких обстоятельствах – пока неизвестно. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту произошедшего.

«Собранные материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения», – рассказали в ОМВД «Златоустовский».

Напомним, мальчик еще не достиг возраста уголовной ответственности, однако на учет в ПДН его поставят.

Ольга Плеханова